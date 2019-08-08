2019-08-08T13:11:39+03:00
Происшествия

В Перми женщина с ребенком на самокате врезались в иномарку

Пермячка и ее дочь получили травмы
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: УГИБДД по ПермиФото: УГИБДД по Перми
Изменить размер текста:

Авария произошла в среду, 7 августа, в Индустриальном районе Перми. На парковке торгового центра «Leroy Merlin» женщина с 3-х летним ребенком врезалась в иномарку.

По данным УГИБДД по Перми, пермячка каталась на самокате со своей 3-летней дочкой, не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с автомобилем «Фольксваген Поло».

Пермячка и ее дочь получили травмы.

По факту ДТП проводится административное расследование.

Напомним, ранее мы писали о том, что за 7 месяцев 2019 года в Перми в ДТП пострадал 131 ребенок. В пермской Госавтоинспекции подвели итоги аварийности за прошедшие 7 месяцев. Так, по данным ведомства, в Перми на 4.1% уменьшилось количество аварий с участием детей. Но цифры все равно печальные: 116 ДТП, число раненых в них детей – 131, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 2,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пермяков приглашают к участию в конкурсе среди работодателей
Жители Губахи могут остаться без отопления
За 7 месяцев 2019 года в Перми в ДТП пострадал 131 ребенок
Из-за халатности заведующей детсада в Прикамье ребенок получил травму
В Перми 32-летняя женщина упала с 9 этажа и погибла
В Прикамье осудили 18-летнего вандала за порчу 37 надгробий
Известный политик предложил исполнить гимн Перми вместо Ольги Бузовой
«Ушла за грибами и заблудилась». Спасатели помогли пожилой пермячке выбраться из леса
В Перми задержали женщину, которая представлялась сотрудницей Роспотребнадзора
В выходные пермяки смогут бесплатно пройти обследование «Узнай свой кардиориск»
Житель Прикамья, убив друга, сдался полиции
В Прикамье возбуждено уголовное дело по факту халатности в обеспечении жильем молодых семей
Жителя Прикамья осудят за секс с 15-летней девочкой
В конце лета возрастут цены на загородные дома
«Это сделали звери, а не люди». В Перми неизвестные выбросили троих котят в мусорный контейнер
В Прикамье мужчина угрожал убить односельчанку поленом и металлическими санями
На пермской набережной появились яблони, ивы и сирень
В Перми мужчина сломал ребра незнакомцу
Срок сдачи нового зоопарка в Перми перенесли на 2021 год