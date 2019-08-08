В Перми женщина с ребенком на самокате врезались в иномарку

СЕГОДНЯ 13:11 2019-08-08T13:11:39+03:00

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Авария произошла в среду, 7 августа, в Индустриальном районе Перми. На парковке торгового центра «Leroy Merlin» женщина с 3-х летним ребенком врезалась в иномарку.

По данным УГИБДД по Перми, пермячка каталась на самокате со своей 3-летней дочкой, не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с автомобилем «Фольксваген Поло».

Пермячка и ее дочь получили травмы.

По факту ДТП проводится административное расследование.

Напомним, ранее мы писали о том, что за 7 месяцев 2019 года в Перми в ДТП пострадал 131 ребенок. В пермской Госавтоинспекции подвели итоги аварийности за прошедшие 7 месяцев. Так, по данным ведомства, в Перми на 4.1% уменьшилось количество аварий с участием детей. Но цифры все равно печальные: 116 ДТП, число раненых в них детей – 131, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 2,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU