За 7 месяцев 2019 года в Перми в ДТП пострадал 131 ребенок

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-08T13:00:02+03:00

Больше всего аварий зафиксировано в Свердловском районе Перми

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В пермской Госавтоинспекции подвели итоги аварийности за прошедшие 7 месяцев. Так, по данным ведомства, в Перми на 4.1% уменьшилось количество аварий с участием детей. Но цифры все равно печальные: 116 ДТП, число раненых в них детей – 131, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 2,3%.

Больше всего ДТП с детьми произошло в Свердловском районе. Там зарегистрировано 26 ДТП, в результате которых 29 детей и подростков получили травмы различной степени тяжести.

Дети попадают в аварию и будучи пешеходами. За прошедшие 7 месяцев пострадали 53 ребенка.

- При этом 44 несовершеннолетних получили травмы при переходе проезжей части дорог согласно требованиям ПДД, в 6 случаях дети попали под колеса по собственной неосторожности, а в 3 ДТП по вине родителей. Основная причина данных ДТП – переход проезжей части вне пешеходного перехода- 5 ДТП и на запрещающий сигнал светофора-1 ДТП, - сообщили в УГИБДД по Перми.

Также стало больше аварий с участием несовершеннолетних велосипедистов и скутеристов.

ИСТОЧНИК KP.RU