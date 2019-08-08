Из-за халатности заведующей детсада в Прикамье ребенок получил травму

СЕГОДНЯ 12:42 2019-08-08T12:42:59+03:00

На 4-летнего малыша упал снег с крыши

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Заведующая детского сада в Верещагинском районе Пермского края проигнорировала меры по очистке крыши дошкольного учреждения от снега. В результате пострадал один из воспитанников. Снега скопилось столько, что он обрушился на 4-летнего ребенка. Малыш получил травму.

Суд Верещагинского района признал женщину виновной в халатности и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Судебные приставы сообщили женщине, что неуплата штрафа может привести к серьезным последствиям.

Должница раскаялась и в полном размере погасила штраф.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми задержали женщину, которая представлялась сотрудницей Роспотребнадзора. Сотрудники полиции поймали лжечиновницу, которая обманом выманивала деньги у продавцов пермских магазинов. Способы обмана 40-летняя злоумышленница выбирала разные.

ИСТОЧНИК KP.RU