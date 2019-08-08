2019-08-08T13:46:15+03:00
Происшествия

В Перми 32-летняя женщина упала с 9 этажа и погибла

ЧП произошло 8 августа
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Перми в четверг, 8 августа, произошла трагедия. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что из окна 9 этажа дома в Индустриальном районе выпала женщина. О ЧП стало известно рано утром.

На место трагедии выехала бригада «скорой помощи». 32-летнюю пермячку отправили в городскую больницу им. Тверье. Врачи боролись за жизнь 32-летней женщины, но спасти ее не удалось.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми врачи «Скорой» спасали рабочего, упавшего с высоты. Трагедия произошла 23 июля. В 17:19 поступил вызов к торговому центру «Спешиlove» - с высоты упал мужчина. Рабочий упал со строительных лесов, несмотря на относительно небольшую высоту - примерно, 3 этажа, травма оказалась смертельная. Врачи пытались сделать все возможное, проводили реанимацию, но спасти 38-летнего пермяка не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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