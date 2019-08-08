В Прикамье осудили 18-летнего вандала за порчу 37 надгробий
18-летний житель Кунгура отправится на исправительные работы за порчу памятников на городском кладбище.
В полицию стали поступать сообщения от местных жителей. Люди сообщали о том, что надгробия на могилах их родственников разрушены. Сотрудники полиции выяснили, что разрушали памятники два местных жителя.
- Ребята гуляли по территории погоста, а затем начали пинать и ронять памятники, ломать деревянные кресты. Таким образом, они повредили 37 надмогильных сооружений. Общий материальный ущерб составил 70 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
18 -летнего жителя Кунгура суд приговорил к 150 часам обязательных работ. Его несовершеннолетний друг не достиг возраста уголовной ответственности.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми задержали женщину, которая представлялась сотрудницей Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU