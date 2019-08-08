2019-08-08T11:49:26+03:00
Общество

«Ушла за грибами и заблудилась». Спасатели помогли пожилой пермячке выбраться из леса

Инцидент произошел в дачном кооперативе
Лилия Абибулаева
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--Фото: Юлия Лоза
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82-летняя пермячка отправилась за грибами и так увлеклась, что заблудилась. Родственники спохватились, когда на улице стало темнеть, а женщина все не возвращалась.

На поиски бабушки отправились спасатели пермской службы спасения. Через некоторое время женщину нашли. Как оказалась, от дома она ушла совсем недалеко. Ее вывели из леса и доставили домой.

В медицинской помощи 82-летняя дачница не нуждалась.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми удалось отыскать пропавшую 22-летнюю девушку. Волонтеры пермского поискового отряда имени Ирины Бухановой сообщили, что 22-летняя пермячка, которая нуждается в медицинской помощи, к счастью, нашлась. 5 августа она уже второй раз за последний месяц ушла из дома и пропала.Сначала девушку искали родители, потом они написали заявление в полицию о пропаже дочери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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