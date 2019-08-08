СЕГОДНЯ 11:22 2019-08-08T11:24:23+03:00

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Сотрудники полиции поймали лжечиновницу, которая обманом выманивала деньги у продавцов пермских магазинов. Способы обмана 40-летняя злоумышленница выбирала разные. Женщина ходила по торговым точкам и, представляясь сотрудницей Роспотребнадзора, предлагала продавцам оформить медицинскую книжку за 3000 рублей. Деньги забрала, но обязательства свои не выполнила.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/724807" frameborder="0"></iframe> В Перми задержали женщину, которая представлялась сотрудницей Роспотребнадзора.

- В других случаях, злоумышленница заходила в магазины и предлагала приобрести у нее партию мяса по заниженной стоимости для личных целей. Для убедительности заверяла, что хорошо знает сменщиц продавцов, которые являются ее постоянными клиентами. Женщина, вводя сотрудниц торговли в заблуждение, брала предоплату за товар, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю

Женщина действовала очень неожиданно и не давала продавцам возможности уточнить информацию.

Пока известно о четырех фактах обмана. Оперативники ищут пострадавших от деятельности задержанной.

Пострадавших просят позвонить по телефону 89519376437.

ИСТОЧНИК KP.RU