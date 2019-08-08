В Перми задержали женщину, которая представлялась сотрудницей Роспотребнадзора
Сотрудники полиции поймали лжечиновницу, которая обманом выманивала деньги у продавцов пермских магазинов. Способы обмана 40-летняя злоумышленница выбирала разные. Женщина ходила по торговым точкам и, представляясь сотрудницей Роспотребнадзора, предлагала продавцам оформить медицинскую книжку за 3000 рублей. Деньги забрала, но обязательства свои не выполнила.
В Перми задержали женщину, которая представлялась сотрудницей Роспотребнадзора.
- В других случаях, злоумышленница заходила в магазины и предлагала приобрести у нее партию мяса по заниженной стоимости для личных целей. Для убедительности заверяла, что хорошо знает сменщиц продавцов, которые являются ее постоянными клиентами. Женщина, вводя сотрудниц торговли в заблуждение, брала предоплату за товар, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю
Женщина действовала очень неожиданно и не давала продавцам возможности уточнить информацию.
Пока известно о четырех фактах обмана. Оперативники ищут пострадавших от деятельности задержанной.
Пострадавших просят позвонить по телефону 89519376437.
ИСТОЧНИК KP.RU