2019-08-08T11:24:23+03:00
Общество

В Перми задержали женщину, которая представлялась сотрудницей Роспотребнадзора

Женщина продавала мясо и брала деньги за оформление медкнижки [видео]
Лилия Абибулаева
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Фото: ГУ МВД по Пермскому краюФото: ГУ МВД по Пермскому краю
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Сотрудники полиции поймали лжечиновницу, которая обманом выманивала деньги у продавцов пермских магазинов. Способы обмана 40-летняя злоумышленница выбирала разные. Женщина ходила по торговым точкам и, представляясь сотрудницей Роспотребнадзора, предлагала продавцам оформить медицинскую книжку за 3000 рублей. Деньги забрала, но обязательства свои не выполнила.

В Перми задержали женщину, которая представлялась сотрудницей Роспотребнадзора.

- В других случаях, злоумышленница заходила в магазины и предлагала приобрести у нее партию мяса по заниженной стоимости для личных целей. Для убедительности заверяла, что хорошо знает сменщиц продавцов, которые являются ее постоянными клиентами. Женщина, вводя сотрудниц торговли в заблуждение, брала предоплату за товар, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю

Женщина действовала очень неожиданно и не давала продавцам возможности уточнить информацию.

Пока известно о четырех фактах обмана. Оперативники ищут пострадавших от деятельности задержанной.

Пострадавших просят позвонить по телефону 89519376437.

ИСТОЧНИК KP.RU

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