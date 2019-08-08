В выходные пермяки смогут бесплатно пройти обследование «Узнай свой кардиориск»

СЕГОДНЯ 11:15 2019-08-08T11:15:48+03:00

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ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» примет участие в масштабном спортивном событии - «Спартакиада трудящихся Пермского края 2019 года», посвященном празднованию 80-летия Всероссийского Дня Физкультурника. Спортивный праздник пройдет с 9 по 11 августа на стадионе СК имени В. П. Сухарева. Участниками спартакиады станут более 700 человек, которые будут соревноваться в 11 видах спорта.

Для участников мероприятий будет работать площадка «Здоровье прежде всего!». Здесь, в Мобильном центре здоровья, 9 и 10 августа, все желающие смогут пройти скрининговое обследование «Узнай свой кардиориск». Во время обследования можно сдать экспресс-анализ на определения уровня сахара и холестерина в крови, измерить артериальное давление, рост, вес. По итогам обследования пациенты получат рекомендации по здоровому образу жизни.

Стоит отметить, что данное мероприятие ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» реализует в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», который входит в национальный проект «Демография». Его главной задачей является привлечение внимания населения Российской Федерации, в том числе и Пермского края, к своему здоровью.

Время работы Мобильного центра здоровья:

9 августа: с 12.00 до 15.00

10 августа: с 10.00 до 14.00

ИСТОЧНИК KP.RU