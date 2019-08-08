В Прикамье возбуждено уголовное дело по факту халатности в обеспечении жильем молодых семей

СЕГОДНЯ 10:09 2019-08-08T10:27:17+03:00

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В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении некоторых сотрудников Министерства социального развития. Их подозревают в халатности в программе обеспечения жильем молодых семей.

- Возбуждено уголовное дело, - добавили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Все обстоятельства выясняются. Ведется следствие.

Ранее мы писали о том, что в Пермском крае в очереди на получение субсидии для улучшения жилищных условий по программе «Молодая семья» состоят 11 800 семей. Но возраст супругов или одного из родителей не должен превышать 35 лет. Также семья должна иметь возможность заплатить оставшиеся 65 процентов от стоимости жилья.

Но так как семьи стоят в очереди на получение субсидий по 8-10 лет, то многие просто не успевают воспользоваться ими до наступления предельного возраста. Поэтому в Пермском крае решили создать программу поддержки, по которой выплаты для молодых семей составят 10 процентов от стоимости жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU