«Это сделали звери, а не люди». В Перми неизвестные выбросили троих котят в мусорный контейнер

СЕГОДНЯ 09:48 2019-08-08T09:51:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители микрорайона Гайва вышли выбрасывать мусор и услышали странный писк из контейнера. Присмотревшись, они увидели, что на дне что-то шевелится. Среди кучи бытовых отходом лежали три маленьких котенка.

Малышей обнаружили в контейнере на мусорной площадке около дома на Вильямса,8.

Спустя некоторое время котят достали.

- Я увидела пост о котятах в нашем дворе, сказала дочери обратиться к управляющему. К контейнеру сразу подтянулись люди, остановили прохожего и попросили достать котят. сообщает местная жительница. - Из мусорки достали троих котят: двух девочек и одного мальчика.

Местные жители накормили котят и промыли им глаза. Одного малыша забрала пермячка, которая тоже увидела пост. Двое остались в доме местной жительницы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье ищут дом котятам, которых выкинули в мусорный бак.

ИСТОЧНИК KP.RU