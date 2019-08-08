В Прикамье мужчина угрожал убить односельчанку поленом и металлическими санями

СЕГОДНЯ 09:13 2019-08-08T09:39:11+03:00

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Житель Кочевского района из-за вспыльчивого темперамента и хорошей памяти отправится на исправительные работы. Мужчина напал на свою односельчанку.

Сотрудники полиции выяснили, что пьяный житель Кочевского района проходил мимо дома односельчанки, вспомнил старую обиду и решил отомстить. Мужчина зашел на участок, схватил полено и кинул его в женщину. Пострадавшая попыталась скрыться, но разъяренный мужчина догнал ее.

- Испугавшись, женщина попыталась скрыться в доме, но мужчина догнал ее, ударил кулаком в область лба и сильно толкнул, от чего гражданка упала. Однако это не остановило виновного. Он схватил металлические сани и продолжил ими избиение, сопровождая свои действия угрозами убийства, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Суд признал злоумышленника виновным и отправил его на 300 часов исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU