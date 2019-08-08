На пермской набережной появились яблони, ивы и сирень

СЕГОДНЯ 09:03 2019-08-08T09:03:14+03:00

Всего склоны украсили 220 деревьями и 5 тысячами кустарников

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Склон на пермской набережной украсили деревьями и кустарниками. В этом году там высадили 220 деревьев и 5, 5 тысяч кустарников. Все растения подобраны с учетом местного климата.

- Породы, предназначенные для высадки, более морозостойкие, имеют сильную корневую систему для закрепления откосов, быстрорастущие, неприхотливы в обслуживании и будут создавать декоративный эффект круглый год, даже зимой, - сообщили в администрации.

На склонах набережной уже появились ива Шверина улучшенная, осина колоновидная, разные виды яблонь, ясень обыкновенный. Также там появились различные виды кустарников – массивы из дерна белого, кизильник блестящий, лапчатка кустарниковая, пузыреплодник калинолистный, спиреи серая и японская, рябинник рябинолистный, сирень венгерская.

Посадка растений продолжится до октября. Совсем скоро пермяки смогут любоваться ивы извилистые и ломкие, шаровидной формы, орех манчжурский, ель обыкновенная, микробиота перекрестнопарная, можжевельник казацкий, сосна горная, чубушники венечные, сорта сирени обыкновенной, розы парковые, гортензии метельчатые и древовидные.

Всего планируется высадить 18 видов многолетних растений, 11 видов деревьев и 15 видов и сортов кустарников

ИСТОЧНИК KP.RU