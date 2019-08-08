В Перми мужчина сломал ребра незнакомцу

СЕГОДНЯ 08:25 2019-08-08T09:38:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники полиции задержали жителя Звездного за умышленное причинение тяжкого вреда здоровья незнакомцу. В ходе следствия полицейские выяснили, что инцидент произошел днем. 43-летний мужчина поссорился с незнакомым человеком. Ссора переросла в драку, в ходе которой злоумышленник избил 45-летнего мужчину.

Потерпевший с травмами головы и переломом ребер доставлен в больницу. Злоумышленника задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми нашли погибшей 21-летнюю беременную девушку. В городе Чусовой Пермского края 6 августа была найдена погибшей 21-летняя местная жительница. Как сообщают ее знакомые в соцсетях, девушка была беременна. Назначена судебно-медицинская экспертиза.По факту трагедии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU