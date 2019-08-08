Срок сдачи нового зоопарка в Перми перенесли на 2021 год

СЕГОДНЯ 08:09 2019-08-08T08:09:03+03:00

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Новый зоопарк в Перми появится не раньше 2021 года. Об этом сообщает издание Business Class. Срок сдачи был снова перенес. Ранее подрядчик планировал достроить зоопарк в 2020 году.

Причина отсрочки - нарушение срока разработки подрядчиком проектно-сметной документации на строительство второй очереди. Согласно новому плану проект второй очереди должен быть сдан в сентябре.

Первая очередь зоопарка разделена на два этапа, их общая цена превышает два миллиарда рублей. Контракт по первому (порядка 60 объектов) заключен с «РЖДстрой» в январе 2017 года, его объем 1,8 миллиарда рублей. Подряд по второму этапу стоимостью 190 миллионов рублей компания получила в июне 2018 года.

Первая очередь зоопарка разделена на два этапа, их общая цена превышает два миллиарда рублей. Контракт по первому (порядка 60 объектов) заключен с «РЖДстрой» в январе 2017 года, его объем 1,8 миллиарда рублей. Подряд по второму этапу стоимостью 190 миллионов рублей компания получила в июне 2018 года.

Строительством третьей и четвертой очереди займется компания «Синергия» из Москвы. Она должна построить вольеры для пингвинов и морских котиков, слонов, карликовых бегемотов, жирафов, антилоп и зебр.

ИСТОЧНИК KP.RU