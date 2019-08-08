В администрации Перми обсудили возможность и целесообразность более ранней отмены налога на вмененный доход в городе

СЕГОДНЯ 08:02 2019-08-08T08:21:55+03:00

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На федеральном уровне принято решение об отмене ЕНВД – соответствующие изменения были внесены в Налоговый кодекс. В этом году Минфин России официально подтвердил свои намерения по отмене налога с 2021 года.

В Пермском крае в целях компенсации выпадающих доходов местных бюджетов региональными органами власти предусмотрена дотация в 2020 и 2021 годах из краевого бюджета муниципальным образованиям края, которая призвана обеспечить «безболезненный» для местных бюджетов переход от одной системы налогообложения к другой. Это позволит городу за два года дополнительно получить из краевого бюджета около 900 млн рублей.

Глава Перми Дмитрий Самойлов, начиная работу круглого стола, подчеркнул, что его принципиальная позиция состоит в том, чтобы открыто обсуждать все планируемые изменения с максимально широким кругом заинтересованных сторон. В круглом столе приняли участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолий Маховиков, замруководителя управления федеральной налоговой службы по Пермскому краю Олег Ширяев, заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Алексей Григорьев, и. о. президента торгово-промышленной палаты Вячеслав Белов, вице-президент торгового-промышленной палаты Елена Гилязова, первый зампредседателя гордумы Дмитрий Малютин, депутаты гордумы, предприниматели.

В связи с переходом на другую систему налогооблажения плательщики ЕНВД по своему выбору перейдут на другие режимы налогообложения – либо на альтернативную систему в виде патента, либо на упрощенную систему или на общий режим. Патентная система была введена одновременно с принятием решения об отмене ЕНВД – еще в 2012 году, Таким образом, сегодня существует две похожие системы налогообложения: патент и ЕНВД, имеющие одну налоговую базу, они поступают в местный бюджет, обе системы направлены на применение субъектами малого предпринимательства. На федеральном уровне с 2021 года остается одна система – патент.

- Для бизнеса, с точки зрения налоговой нагрузки, ничего особо не изменится. Упростится сам порядок, как для налоговых органов, так и для предпринимателей. Мы считаем, что чем меньше налоговых систем существует, тем проще всем – и предпринимателям, и налоговым органам, - заявил Олег Ширяев, замруководителя управления федеральной налоговой службы по Пермскому краю.

В настоящее время кроме ЕНВД и патента действует еще один специальный налоговый режим – это упрощенная система налогообложения. Именно этот режим сегодня является самым распространенным на территории Перми. Его применяют более 60%, или почти 39 тысяч представителей малого бизнеса.

Выбор налогового режима остается за предпринимателем. Каждая система имеет ряд преимуществ: если приоритетно сохранение упрощенной системы бухгалтерского учета – то это патент, если важнее низкая налоговая нагрузка, то для предпринимателей с небольшим оборотом будет выгоднее применение упрощенной системы.

Заместитель главы администрации Перми Вера Титяпкина отметила ряд преимуществ для налогоплательщиков патентной системы в сравнении с ЕНВД. Так, она более проста в применении – отсутствует необходимость ежеквартального представления отчетности (декларации), в Налоговом кодексе РФ установлена возможность перехода на патентную систему в течение всего года и на любой срок в рамках календарного года, большим преимуществом является то, что патент позволяет вести деятельность на территории всего субъекта (а не одного муниципалитета, как при ЕНВД). Кроме того, сроки уплаты налога более выгодные – в первый месяц необходимо уплатить 1/3 стоимости патента, а 2/3 налога подлежит уплате до конца периода действия патента. Поэтому при выборе системы налогообложения взамен ЕНВД предпринимателям в первую очередь целесообразно рассматривать патентую систему.

ЕНВД сегодня является единственным режимом, позволяющим бизнесу делать фиксированный налоговый платеж вне зависимости от объема выручки. Нередко ЕНВД используется крупными торговыми предприятиями, с целью снизить общую налоговую нагрузку, что дает им необоснованные преимущества перед действительно «малым» бизнесом. Такая ситуация в целом ставит бизнес в неравные условия.

- Мы готовы совместно с налоговыми органами оказывать консультационную помощь предпринимателям в части выбора другого режима налогообложения, - отметила Вера Титяпкина.

- Со следующего года – это безусловное явление, с которым столкнется каждый регион. Решение на федеральном уровне принято. Именно поэтому из регионального бюджета предлагается муниципалитетам компенсация в двукратном размере. Не следует ждать, нужно заранее подготовиться к новой системе. Предприниматель при патенте может самостоятельно определять размер налога. Привлекательными для бизнеса являются и сроки уплаты, позволяющие вносить две трети годового объема налога, а это более 60%, лишь по окончании действия патента, а не осуществлять платежи ежеквартально, как это предусмотрено на ЕНВД. Бизнес-компании с годовой выручкой до 150 млн рублей могут перейти на упрощенную систему налогообложения, предусматривающую уплату налога непосредственно от реальной суммы дохода – от 1% до 15%. Таким образом, с отменой ЕНВД налоговая нагрузка не вырастет, а станет соразмерной рентабельности и масштабам бизнеса, - отметил заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Алексей Григорьев.

Депутаты задавали вопросы о положительных тенденциях перехода бизнеса на ту или иную систему налогообложения, возможности комплексной проработки вопроса и точечного обсуждения конкретных расчетов налога для бизнеса. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Анатолий Маховиков выразил готовность принимать предложения предпринимателей по доработке регионального законодательства в части спецрежимов налогообложений.

Подводя итог заседания, глава города Дмитрий Самойлов поручил своему первому заместителю Виктору Агееву в ближайшее время организовать встречи с представителями разных отраслей бизнеса и провести дополнительные консультации с налоговыми органами для выработки системы мер, которые помогут каждому участнику процесса сделать наиболее оптимальный для себя выбор.

ИСТОЧНИК KP.RU