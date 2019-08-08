В Перми два подростка на мотоцикле пострадали в ДТП с легковушкой

СЕГОДНЯ 07:51 2019-08-08T07:51:09+03:00

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В среду, 7 августа, в Кировском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадали два подростка. На улице Панфилова столкнулись отечественная легковушка и мотоцикл.

По предварительной информации, автомобиль «ВАЗ-211440» при повороте налево водитель не предоставил преимущество двигавшемуся во встречном направлении мотоциклу «Stels».

В результате аварии пострадали 14-летний водитель и 17-летний пассажир мотоцикла. С многочисленными травмами они попали в больницу. В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми легковушка вылетела в кювет. В Перми 5 августа на улице Якутской в направлении города произошло ДТП. Легковой автомобиль вылетел в кювет. По сообщению очевидцев, авария произошла вечером, около 19:00. Очевидцы засняли на видео последствия ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU