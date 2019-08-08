Администрация Перми разработала механизм предоставления денежных выплат взамен земельных участков многодетным семьям

СЕГОДНЯ 07:50 2019-08-08T07:50:36+03:00

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Задачу до конца года разработать механизм альтернативных мер по обеспечению многодетных семей земельными участками и предусмотреть средства в городском бюджете поставил глава Перми Дмитрий Самойлов.

Как подчеркнули в департаменте социальной политики администрации Перми, у многодетных семей появится возможность выбора формы государственной поддержки. Если ранее семьи могли рассчитывать только на предоставление земельного участка, включенных в перечень, то теперь они смогут самостоятельно выбрать земельный участок и получить единовременную денежную выплату на его приобретение. Выплата будет носить целевой характер, что определено федеральным законодательством.

Отметим, что на сегодняшний день городской администрацией создана рабочая группа по подготовке пакета нормативных правовых документов, регламентирующих предоставление этой выплаты. В состав рабочей группы входят представители департамента земельных отношений, департамента градостроительства и архитектуры, департамента социальной политики, министерства имущественных и земельных отношений Пермского края.

В ходе ее работы были проанализированы существующие формы поддержки многодетных семей, условия их предоставления, изучен опыт других субъектов по предоставлению денежных выплат, проанализирован существующий рынок земельных участков на территории Пермского края на предмет их стоимости и средних размеров, заказано экспертное заключение Пермской торгово-промышленной палаты.

Механизм альтернативной формы поддержки в пилотном варианте планируется внедрить уже до конца этого года, полноценно – с 2020 года.

Обсудить вопрос предоставления единовременных выплат в ближайшее время предстоит с представителями многодетных семей, депутатами гордумы, экспертами.

ИСТОЧНИК KP.RU