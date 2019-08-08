Из-за долгов пермяк лишился дорогого автомобиля

СЕГОДНЯ 07:01 2019-08-08T07:01:13+03:00

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Житель Перми взял кредит, но отдавать деньги не спешил. Приставы выяснили, что в собственности у должника находится автомобиль «Mercedes-Benz». Во время рейда этот автомобиль нашли и остановили. Но вместо должника за рулем машины была женщина.

Когда пристав объяснил, на каком основании остановили машину. Пассажир с заднего сидения заявил, что долг его, а машина - нет. За рулем его законная супруга, и машина записана на нее. Женщина возражать не стала, но судебный пристав не поверил мужчине и арестовал транспортное средство.

В настоящее время сотрудники ведомства готовят документы для передачи машины на торги.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае менеджер ломбарда присвоила более 600 тысяч рублей. Вместо золотых украшений клиентов, женщина сдавала свои изделия из меди

ИСТОЧНИК KP.RU