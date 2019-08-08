В Перми отметят День рождения зоопарка

СЕГОДНЯ 06:50 2019-08-08T06:50:22+03:00

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Пермский зоопарк ждет гостей, чтобы отпраздновать день рождение. В честь праздника в зоопарке подготовили насыщенную программу.

Для детей и их родителей в зоопарке выступит дрессированный слон и конь Юлий. Также в программа «Смешное шоу» Лунеговых и флешмоб с белым медведем.

Детям до 12 вход в зоопарк в этот день бесплатный.

Напомним, ранее мы писали о том, что белый медведь Сэрику, играя с обрезанной пластиковой бочкой, он застрял и не смог самостоятельно выбраться из облегающего обруча. Около часа медведю пришлось дефилировать туда-сюда в неудобной давящей на живот «юбке». Благо, что ЧП с «юбкой» произошло днем, когда на месте были все, кто смог мишке помочь. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения зоопарка. Видно, что сначала Сэрику весело купался в бассейне, засовывая внутрь бочки голову, а потом просунул и лапы. Пластиковое кольцо пролезло на тело и плотно обжало живот бедолаги.

ИСТОЧНИК KP.RU