«Дадим деньги вместо земли». В Перми пообещали предоставлять денежные компенсации многодетным семьям взамен земельных участков
- Механизм альтернативной формы поддержки многодетных семей в пилотном варианте планируется внедрить уже до конца этого года, полноценно – с 2020 года, - сообщили в пермской мэрии. – Создана рабочая группа, которой предстоит разработать размер и порядок предоставления денежной компенсации вместо земельных участков. Обсудить вопрос предоставления единовременных выплат в ближайшее время предстоит с представителями многодетных семей, депутатами гордумы, экспертами.
В состав рабочей группы вошли представители департамента земельных отношений, департамента градостроительства и архитектуры, департамента социальной политики, министерства имущественных и земельных отношений Пермского края.
- Задачу - до конца года разработать механизм альтернативных мер по обеспечению многодетных семей земельными участками и предусмотреть средства в городском бюджете - поставил глава Перми Дмитрий Самойлов, - сообщили в городской администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU