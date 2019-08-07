«Дадим деньги вместо земли». В Перми пообещали предоставлять денежные компенсации многодетным семьям взамен земельных участков

СЕГОДНЯ 17:35 2019-08-07T17:36:46+03:00

Вот сколько нас! Фото: Евгения ГУСЕВА

Их начнут выдавать в следующем году

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- Механизм альтернативной формы поддержки многодетных семей в пилотном варианте планируется внедрить уже до конца этого года, полноценно – с 2020 года, - сообщили в пермской мэрии. – Создана рабочая группа, которой предстоит разработать размер и порядок предоставления денежной компенсации вместо земельных участков. Обсудить вопрос предоставления единовременных выплат в ближайшее время предстоит с представителями многодетных семей, депутатами гордумы, экспертами.

В состав рабочей группы вошли представители департамента земельных отношений, департамента градостроительства и архитектуры, департамента социальной политики, министерства имущественных и земельных отношений Пермского края.

- Задачу - до конца года разработать механизм альтернативных мер по обеспечению многодетных семей земельными участками и предусмотреть средства в городском бюджете - поставил глава Перми Дмитрий Самойлов, - сообщили в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU