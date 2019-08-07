«Представился полицейским». Пермский таксист стал жертвой мошенника
В Перми таксист получил заказ забрать клиента от дома по улице Тургенева в Мотовилихе. Пассажир попросил отвезти его до Центрального рынка. Усевшись в салон, он достал телефон и начал разговаривать с собеседником таким образом, что таксист понял, что имеет дело с полицейским. Завершив разговор, пассажир сообщил таксисту, что он является сотрудником ДПС и предложил приобрести у него по дешевке конфискованный сотовый телефон «Самсунг С9». За телефон стоимость в сорок тысяч клиент попросил всего восемь.
Таксист согласился и отдал «сотруднику полиции» восемь тысяч рублей. Тот пообещал принести телефон на следующий день.
Через некоторое время после поездки лжеполицейский перезвонил таксисту и предложил купить еще один телефон за ту же сумму. А деньги перевести ему на банковскую карту. Таксист согласился и перевел еще восемь тысяч.
После этого клиент звонить перестал, а его номер оказался отключенным.
Водитель понял, что его обманули, и обратился с заявлением в дежурную часть полиции. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.
- Сотрудники уголовного розыска вычислили подозреваемого, - рассказали в пресс-службе полиции Перми. - Им оказался ранее неоднократно судимый 31-летний пермяк, его задержали. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU