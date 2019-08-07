2019-08-07T16:21:00+03:00
Происшествия

«Представился полицейским». Пермский таксист стал жертвой мошенника

Аферист пообещал продать ему конфискованные телефоны
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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В Перми таксист получил заказ забрать клиента от дома по улице Тургенева в Мотовилихе. Пассажир попросил отвезти его до Центрального рынка. Усевшись в салон, он достал телефон и начал разговаривать с собеседником таким образом, что таксист понял, что имеет дело с полицейским. Завершив разговор, пассажир сообщил таксисту, что он является сотрудником ДПС и предложил приобрести у него по дешевке конфискованный сотовый телефон «Самсунг С9». За телефон стоимость в сорок тысяч клиент попросил всего восемь.

Таксист согласился и отдал «сотруднику полиции» восемь тысяч рублей. Тот пообещал принести телефон на следующий день.

Через некоторое время после поездки лжеполицейский перезвонил таксисту и предложил купить еще один телефон за ту же сумму. А деньги перевести ему на банковскую карту. Таксист согласился и перевел еще восемь тысяч.

После этого клиент звонить перестал, а его номер оказался отключенным.

Водитель понял, что его обманули, и обратился с заявлением в дежурную часть полиции. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

- Сотрудники уголовного розыска вычислили подозреваемого, - рассказали в пресс-службе полиции Перми. - Им оказался ранее неоднократно судимый 31-летний пермяк, его задержали. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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