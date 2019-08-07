В Перми нашли погибшей 21-летнюю беременную девушку

СЕГОДНЯ 16:19 2019-08-07T16:19:59+03:00

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В городе Чусовой Пермского края 6 августа была найдена погибшей 21-летняя местная жительница. Как сообщают ее знакомые в соцсетях, девушка была беременна.

- Невыносимо об этом думать, - пишут ее друзья на своих страничках. - Помним, любим, скорбим.

Что случилось с девушкой, будут выяснять следователи.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - По факту трагедии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы рассказывали о том, что в январе в микрорайоне Левшино нашли тело 23-летнего пермяка, который ушел из дома, оставив прощальную записку. Перед уходом он поссорился со своей девушкой. Первый день родственники слышали гудки, когда звонили на телефон молодому человеку, но затем мобильный разрядился. На следующий день парня нашли погибшим в лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU