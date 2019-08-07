2019-08-07T16:08:08+03:00
Происшествия

В Перми удалось отыскать пропавшую 22-летнюю девушку

Она нуждается в медицинской помощи
Андрей МАТЛИН
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Светлана уже вернулась домой. Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой.Светлана уже вернулась домой. Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой.
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Волонтеры пермского поискового отряда имени Ирины Бухановой сообщили, что 22-летняя пермячка, которая нуждается в медицинской помощи, к счастью, нашлась. 5 августа она уже второй раз за последний месяц ушла из дома и пропала.

В поисковом отряде объявили сбор для ее поисков.

- В начале июля Светлана уже уходила из дома, тогда ее удалось найти живой, - сообщила «Комсомольской правде» координатор поискового отряда им. Ирины Бухановой Ксюша Макарова. - Пропавшая девушка страдает серьезным заболеванием и нуждается в постоянной медицинской помощи.

Сначала девушку искали родители, потом они написали заявление в полицию о пропаже дочери.

- Полицейские уже видели Свету, но пока заявление не было написано, не имели права ее задержать, - рассказали в поисковом отряде. – Девушка находилась в районе пермского автовокзала.

И вот волонтеры сообщили, что девушку удалось найти, и она уже вернулась домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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