9-11 августа в Парке Горького: фестиваль «Кинопозитив» и Папин день
9 августа в рамках II Всероссийского молодежного кинофестиваля позитивного кино состоится кинопоказ детских фильмов и клипов, а также пройдет встреча с легендарными киноактерами братьями Владимиром и Юрием Торсуевыми известными по фильму «Приключения электроника». Мероприятие пройдет в Зеленом театре парка с 14.00 до 17.00.
10 августа с 13.00 до 17.00 на центральной площади пройдет Папин день. В программе мероприятия – развлекательная игровая программа, спортивные эстафеты, мастер-классы, сенсорная игровая, подарки от Парка Горького и партнеров, и многое другое. Самым интересным станет конкурс на звание – «Лучший костюм супер-героя», который вы сможете сделать прямо там в рамках одного из мастер-классов и презентовать на главной сцене.
С 18.00 до 19.00 в Зеленом театре пройдет кейли блиц турнир по ирландским и шотландским танцам, после все желающие смогут принять участие в мастер-классе и обучиться групповым танцам.
11 августа с 12.00 до 16.00 на главной сцене парка пройдет Первый открытый кубок ALEX FITNESS по силовому экстриму под эгидой Союза силачей Пермского края.
ИСТОЧНИК KP.RU