Пермский автобус с 40 туристами застрял на трассе в Ульяновской области

СЕГОДНЯ 15:01 2019-08-07T15:05:25+03:00

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На трассе в Ульяновской области сломался автобус с 40 пассажирами, среди которых было 9 детей. Туристы ехали на отдых в Крым из Пермского края. Пассажиров спасли инспекторы ДПС группы ДПС ГИБДД МО МВД России «Чердаклинский» капитан полиции Денис Селезнев и лейтенант полиции Рамиль Шигапов.

6 августа в 10:00 полицейские увидели на трассе автобус с включенной аварийной сигнализацией и неработающим двигателем. Водитель рассказал, что сломалась топливная система и не работает связь.

Полицейские на служебном автомобиле, совершив несколько рейсов, довезли туристов до ближайшей школы, где организовали горячее питание и отдых.

Одна из пассажирок позвонила в ГУ МВД по Ульяновской области и поблагодарила сотрудников полиции за помощь.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми полицейские помогли роженице. Стражи порядка оказали женщине первую помощь и вызвали «скорую»

ИСТОЧНИК KP.RU