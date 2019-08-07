В Прикамье начали выдавать личные книжки волонтеров

СЕГОДНЯ 14:24 2019-08-07T14:24:17+03:00

Получить их можно будет во Дворце молодежи

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Волонтеры Пермского края могут получить личную книжку волонтера. До этого книжки выдавали только волонтерские организации.

- Волонтерская книжка является документом, который подтверждает и регламентирует деятельность волонтеров. В документе отражаются достижения и мероприятия, в которых принимал участие его владелец, - отмечается на сайте правительства Прикамья.

Также некоторые ВУЗы учитывают наличие книжки при поступлении. Занятие волонтерской деятельностью отмечают и работодатели при трудоустройстве.

Личную книжку волонтера можно получить в Перми во Дворце молодежи

Напомним, ранее мы писали о том, что на пермском международном марафоне будут работать пейсмейкеры. В Перми участников марафона будут поддерживать пейсмейкеры. Это профессиональные спортсмены, которые проходят всю дистанцию в определенном темпе и помогают другим участникам финишировать с нужным результатом.

ИСТОЧНИК KP.RU