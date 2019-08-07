2019-08-07T14:01:14+03:00
Происшествия

Бывшая глава Добрянского района присвоила крупную сумму из местного бюджета

У нее была подельница из Перми
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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51-летнию жительницу Добрянского района и 46-летнюю жительницу Перми признали виновными в хищении 400 тысяч из местного бюджета. Одна из женщин занимала должность главы Добрянского района

Следователи выяснили, что в 2017 году женщины, пользуясь служебным положением, подделали документы, и похитили крупную сумму.

Приговором суда бывшей главе одного из сельских поселений Добрянского района назначено наказание в виде штрафа в размере 130 тысяч рублей, руководитель коммерческой организации приговорена к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что главный судебный пристав Пермского края задержан за взятки. В Перми по подозрению в получении взяток задержан главный судебный пристав Пермского края Игорь Кожевников. У следователей есть основания подозревать его в получении двух взяток - на сумму 550 и 600 тысяч рублей. Оба эпизода были совершены в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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