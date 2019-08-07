Пермяк заплатил долг 27 тысяч ради свидания с американкой

СЕГОДНЯ 11:15 2019-08-07T11:32:35+03:00

У мужчины было много неоплаченных штрафов

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В Пермском крае возбудили исполнительное производство в отношении пермяка, который не оплачивал штрафы за нарушения ПДД. Пермяк накопил долг в размере 27 тысяч рублей.

Некоторое время мужчина скрывался и прятал свое имущество, а потом сам позвонил приставу и сообщил, что скоро погасит долг.

Обещание пермяк не сдержал. Судебный пристав ограничил право выезда пермяка за пределы России. Мужчина появился и попросил снять ограничение. Он познакомился в интернете с американкой и хотел встретиться лично. Пристав разъяснил должнику, что снятие вынесенного ограничения возможно только после полного погашения имеющихся задолженностей.

Пермяк заплатил долг и запрет был снят.

Напоминим, ранее мы писали о том, что житель Пермского края заплатил 150 тысяч за свидание с девушкой.

ИСТОЧНИК KP.RU