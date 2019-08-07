На пермском международном марафоне будут работать пейсмейкеры

СЕГОДНЯ 10:57 2019-08-07T10:57:03+03:00

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В Перми участников марафона будут поддерживать пейсмейкеры. Это профессиональные спортсмены, которые проходят всю дистанцию в определенном темпе и помогают другим участникам финишировать с нужным результатом.

На пермском марафоне их будет 10. Пейсмейкеры побегут 10 км, 21,1 км и 42,195 км. Трое из них будут вести участников по дистанции 42,195 км на результаты 3 часа, 3 часа 30 минут и 4 часа. Еще три бегуна помогут сохранять нужный темп на дистанции 21,1 км для того, чтобы «вбежать» в 1 час 30 минут, 1 час 45 минут и 2 часа. Четыре человека будут вести любителей бега на дистанции 10 км на результаты 50 минут, 55 минут, 60 минут, 1 час 5 минут.

Участники смогут ориентироваться на флаги с нужным временем, которые будут прикреплены к пейсмейкерам.

Напомним, ранее мы писали о том, что утвердили трассу пермского международного марафона.

ИСТОЧНИК KP.RU