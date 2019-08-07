«Вместе 60 лет». В Перми отпраздновали «бриллиантовую» свадьбу

СЕГОДНЯ 09:52 2019-08-07T09:52:32+03:00

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В Индустриальном районе Перми поздравили семью Вотиновых с «бриллиантовой» свадьба. Тамара и Валерий расписались 60 лет назад. Познакомились они на 8 лет раньше, когда еще учились в школе.

Тогда, в 1959 году молодые не играли свадьбу в связи с материальными трудностями. В 1961 году у супругов родился сын Андрей. Сегодня ему уже 58 лет, у него есть своя семья, а внуку Валерия Петровича и Тамары Матвеевны уже 30 лет.

Торжественная церемония состоялась спустя 60 лет. Поздравить с «бриллиантовым» юбилеем Вотиновых пришли глава администрации Индустриального района Александр Иванов, депутат городской думы Тимофей Чащихин, председатель совета ветеранов микрорайона Стахановский Светлана Рычкова, родные, близкие, коллеги супругов Вотиновых. По традиции супруги поставили свои подписи в юбилейной книге записи акта о заключении брака.

ИСТОЧНИК KP.RU