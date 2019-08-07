СЕГОДНЯ 09:46 2019-08-07T09:50:32+03:00

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8 сентября в Перми отметят день рождения Камы. На набережной состоится фестиваль. Он начнется в 10 часов с йога-марафона под названием "Кама с утра". Днем на Соборной площади развернется музыкальная программа "Камвы".

А на сцене, расположенной возле арт-объекта "счастье не за горами, вечером пройдет концерт. Имена исполнителей организаторы пока держат в секрете.

День рождения реки станет частью большого фестиваля рек. В Перми более 300 малых рек и ручьев. Девизом фестиваля станет "Возвращаем малые реки людям, рыбам, птицам и насекомым".

Кстати, а 31 августа в Перми пройдет фестиваль визуального искусства и электронной музыки. На него приедут исполнители из Германии, Нидерландов, Великобритании и России. Также в рамках фестиваля будет представлена программа визуального искусства от финалиста Московского Международного фестиваля «Круг Света».

ИСТОЧНИК KP.RU