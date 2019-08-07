2019-08-07T09:49:28+03:00
Дом. Семья

"Ее предали хозяева". Кошку хотели усыпить из-за сложного характера

Волонтеры ищут ей дом
Лилия Абибулаева
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Фото: Приют "Матроскин"Фото: Приют "Матроскин"
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В ветеринарную клинику принесли кошку. Хозяева хотели ее усыпить, ссылаясь на то, что у девочки сложный характер. Своенравная красавица, по словам хозяев, плохо ладит с людьми и с животными.

Волонтеры не позволили лишить Тиану жизни. Кошку забрали в приют. После наркоза сонная Тиана действительно немного ворчала

Фото: Приют "Матроскин"

Фото: Приют "Матроскин"

-Отойдя от наркоза, девочка стала злиться и агрессивно защищаться от любого вмешательства в свое личное пространство, - вспоминают волонтеры, - Но через некоторое время немного пришла в себя, перестала ворчать, начала интересоваться окружением и с любопытством исследовать мир. Теперь она даже дарит короткое мурлыкание, когда наступает время наполнить миску.

Кошка действительно своенравная и самодостаточная, дружить с животными отказывается, но она очень веселая и игривая. Волонтеры надеются найти Тиане новый дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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