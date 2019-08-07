В Пермском крае мужчина угнал машину и тут же разбил ее

СЕГОДНЯ 08:52 2019-08-07T09:16:02+03:00

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В отдел полиции Краснокамска поступило заявление о ДТП. Об аварии сообщил сам владелец машины, но, как оказалось, в момент ДТП за рулем был не он.

Мужчина рассказал, что ночью у Дворца Гознака на улице Карла Либкнехта в Краснокамске, пьяный незнакомец сел за руль его автомобиля и пытался уехать. Пострадавший не растерялся, а попытался на ходу запрыгнуть в машину, уговаривая злоумышленника остановиться.

Однако молодой человек продолжал движение, пока не врезался в дорожный знак. После чего незнакомец вышел из автомобиля и скрылся в неизвестном направлении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний местный житель. Оказалось, что он в марте текущего года освободился из мест лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми при столкновении двух автомобилей пострадали два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU