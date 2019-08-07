В Пермском крае мужчина угнал машину и тут же разбил ее
В отдел полиции Краснокамска поступило заявление о ДТП. Об аварии сообщил сам владелец машины, но, как оказалось, в момент ДТП за рулем был не он.
Мужчина рассказал, что ночью у Дворца Гознака на улице Карла Либкнехта в Краснокамске, пьяный незнакомец сел за руль его автомобиля и пытался уехать. Пострадавший не растерялся, а попытался на ходу запрыгнуть в машину, уговаривая злоумышленника остановиться.
Однако молодой человек продолжал движение, пока не врезался в дорожный знак. После чего незнакомец вышел из автомобиля и скрылся в неизвестном направлении.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний местный житель. Оказалось, что он в марте текущего года освободился из мест лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми при столкновении двух автомобилей пострадали два человека.
ИСТОЧНИК KP.RU