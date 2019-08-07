2019-08-07T09:14:06+03:00
Общество

«Картой платить дешевле». Власти Перми обсудили проект нового тарифного плана

Пермяки смогут выбрать для себя оптимальный способ оплаты
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Департамент дорог и транспорта внес в городскую думу пакет документов по новому тарифному плану. Нововведением в тарифный план станет появление транспортной карты. Она будет рассчитана на определенное количество поездок. При этом количество поездок будет сказываться на цене одного билета. Так, при покупке проездного на месяц одна поездка будет стоить 21 рубль, а если приобрести на год, то - 17 рублей.

Также предполагается последовать примеру других городов и ввести скидки за покупку по карте.

Наличная оплата также сохранится, однако стоимость поездки в таком случае предполагается выше, чем оплата безналом. Сохранятся и все виды льготных проездных документов: для школьников, студентов, пенсионеров. Минимальное число поездок будет составлять 30 рублей.

Поскольку вопрос серьезный, касается большого количества горожан и требует всестороннего обсуждения, процедура рассмотрения тарифа и нового тарифного меню может занять несколько чтений. Внедрить проект планируется в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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