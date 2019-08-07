2019-08-07T09:04:32+03:00
Происшествия

В Пермском крае от урагана пострадали три человека

На двух женщин упал рекламный щит
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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На Пермский край обрушился ураган. Сильный ветер, порывы которого достигали до 25 м/с, валил деревья, сносил рекламные щиты и рвал линии электропередач.

Без пострадавших, к сожалению, не обошлось. В Пермском крае от урагана пострадали три человека. В Чайковском на движущийся автомобиль, в котором был мужчина, упало дерево. Водитель получил травмы, но от госпитализации отказался.

Еще двое пострадавших в краевой столице. В Перми в Индустриальном районе на двух женщин упал рекламный щит. Ветер оторвал вывеску кафе. 78-летнюю женщину отправили в МСЧ№9, в вторая пермячка отказалась от госпитализации.

За несколько часов в Перми ураган повалил 30 деревьев. Спецслужбы незамедлительно приступили к ликвидации урагана.

- Для ликвидации последствий были задействованы силы и средства звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского и Чайковского городского округа: 56 единиц техники и 124 человека личного состава, в том числе от МЧС 1 единица техники и 4 человека личного состава, - отметили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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