В Пермском крае от урагана пострадали три человека
На Пермский край обрушился ураган. Сильный ветер, порывы которого достигали до 25 м/с, валил деревья, сносил рекламные щиты и рвал линии электропередач.
Без пострадавших, к сожалению, не обошлось. В Пермском крае от урагана пострадали три человека. В Чайковском на движущийся автомобиль, в котором был мужчина, упало дерево. Водитель получил травмы, но от госпитализации отказался.
Еще двое пострадавших в краевой столице. В Перми в Индустриальном районе на двух женщин упал рекламный щит. Ветер оторвал вывеску кафе. 78-летнюю женщину отправили в МСЧ№9, в вторая пермячка отказалась от госпитализации.
За несколько часов в Перми ураган повалил 30 деревьев. Спецслужбы незамедлительно приступили к ликвидации урагана.
- Для ликвидации последствий были задействованы силы и средства звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского и Чайковского городского округа: 56 единиц техники и 124 человека личного состава, в том числе от МЧС 1 единица техники и 4 человека личного состава, - отметили в ГУ МЧС по Пермскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU