2019-08-07T07:43:03+03:00
Происшествия

В Перми при столкновении двух автомобилей пострадали два человека

Пострадавшие получили травмы
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Индустриальном районе Перми произошла авария. На Шоссе Космонавтов рядом с деревней Ванюки столкнулись иномарка «Датсун» и отечественная легковушка. По предварительной информации, водитель иномарки не предоставила преимущество «Ладе» при перестроении.

В результате ДТП ушибы получили 20-летний водитель и 19-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Им назначено амбулаторное лечение. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что водитель, протаранивший «скорую» в Перми, трижды привлекался за превышение скорости. Вечером 5 августа в Перми автомобиль Скорой помощи, мчавшийся на вызов к беременной пациентке, попал в аварию и перевернулся. В итоге пострадали четверо медиков. Водитель - он получил травмы головы и груди и медсестра-анестезист с травмой головы и спины. Их госпитализировали в ГКБ №4. А также врач-реаниматолог и фельдшер. Их с черепно-мозговыми травмами и ушибами отвезли в ГКБ №1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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