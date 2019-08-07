Ураган в Перми повалил 30 деревьев

СЕГОДНЯ 07:28 2019-08-07T07:28:44+03:00

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Ураган в Перми бушевал всего несколько часов, но нанес серьезные последствия. Ветер был такой силы, что вырывал с корнем деревья, сносил рекламные щиты.

По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, в Перми зафиксировано 30 случаев падения деревьев и рекламных щитов. В результате буйства стихии пострадали два человека. В Индустриальном районе на двух женщин упал рекламный щит. Пермячки отказались от госпитализации.

Тяжело пришлось и жителям края. Обвалившиеся деревья преграждали дорогу, рвали провода и крушили машины. В Чайковском дерево упало на автомобиль, за рулем которого был человек. В городе зарегистрировано 26 случаев падения деревьев и веток. Водитель получил травмы, от госпитализации отказался.

- Для ликвидации последствий были задействованы силы и средства звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского и Чайковского городского округа: 56 единиц техники и 124 человека личного состава, в том числе от МЧС 1 единица техники и 4 человека личного состава, - отметили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU