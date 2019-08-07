Пострадавшим от паводка в Прикамье выплатят более 1,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 07:05 2019-08-07T07:05:31+03:00

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Погода не сбавляет обороты, реки выходят из берегов и затапливают близлежащие территории. Власти Пермского края взяли ситуацию на контроль. Пострадавшим оказывается финансовая поддержка.

Помощь от краевых властей получили жители Бардымского, Оханского, Очёрского, Верещагинского, Гайнского, Кудымкарского, Юрлинского, Кочёвского муниципальных округов, а также города Кудымкара, имущество которых частично повредилось в результате подтопления.

- Помощь оказана 267 семьям территорий, где было зафиксировано половодье. Выплаты продолжаются, общая сумма компенсаций составит 1 564 423 рубля, – сообщила заместитель министра социального развития Пермского края Марина Визе.

В пресс-службе правительства пояснили, что размер выплаты зависит от степени повреждения. Так, если повреждено имущество первой необходимости: холодильник, плита, отопительный котел, насос для подачи воды, кровать, столы, стулья, шкафы для посуды и телевизор, - размер выплаты составит 50 тысяч рублей при частичной утрате и до 100 тысяч рублей при полной утрате имущества.

Жителям край, у которых пострадали огороды, заплатят по 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU