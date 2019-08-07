2019-08-07T07:05:31+03:00
Общество

Пострадавшим от паводка в Прикамье выплатят более 1,5 миллиона рублей

На данный момент компенсацию получили 267 семей
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Погода не сбавляет обороты, реки выходят из берегов и затапливают близлежащие территории. Власти Пермского края взяли ситуацию на контроль. Пострадавшим оказывается финансовая поддержка.

Помощь от краевых властей получили жители Бардымского, Оханского, Очёрского, Верещагинского, Гайнского, Кудымкарского, Юрлинского, Кочёвского муниципальных округов, а также города Кудымкара, имущество которых частично повредилось в результате подтопления.

- Помощь оказана 267 семьям территорий, где было зафиксировано половодье. Выплаты продолжаются, общая сумма компенсаций составит 1 564 423 рубля, – сообщила заместитель министра социального развития Пермского края Марина Визе.

В пресс-службе правительства пояснили, что размер выплаты зависит от степени повреждения. Так, если повреждено имущество первой необходимости: холодильник, плита, отопительный котел, насос для подачи воды, кровать, столы, стулья, шкафы для посуды и телевизор, - размер выплаты составит 50 тысяч рублей при частичной утрате и до 100 тысяч рублей при полной утрате имущества.

Жителям край, у которых пострадали огороды, заплатят по 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Жили в недострое». Пермячка осталась без денег и с тремя детьми на руках после выдворения супруга из России
В Перми разыскивают 47-летнюю женщину
В Пермском крае менеджер ломбарда присвоила более 600 тысяч рублей
«Вместе 60 лет». В Перми отпраздновали «бриллиантовую» свадьбу
В Перми отметят день рождения Камы
"Ее предали хозяева". Кошку хотели усыпить из-за сложного характера
В Пермском крае мужчина угнал машину и тут же разбил ее
«Картой платить дешевле». Власти Перми обсудили проект нового тарифного плана
В Пермском крае от урагана пострадали три человека
В Перми при столкновении двух автомобилей пострадали два человека
Ураган в Перми повалил 30 деревьев
«Парковка для инопланетян». Пермский художник «Sad Face» оставил послание для гостей из космоса
В Перми увеличилось количество жалоб на рекламу
«На руке - татуировка в виде буквы Е». В Прикамье четвертые сутки разыскивают 41-летнего мужчину
«Распространился едкий запах». В Березниках завод залил улицу аммиачным рассолом
В Перми ликвидируют последствия урагана
Прокуратура Пермского края нашла нарушения в 5 детских лагерей