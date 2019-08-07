«Парковка для инопланетян». Пермский художник «Sad Face» оставил послание для гостей из космоса

СЕГОДНЯ 06:45 2019-08-07T06:45:28+03:00

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- Пускай прилетают! - зазывают жители Челябинска гостей из космоса. Найти место для парковки инопланетному кораблю будет проще простого. Пермский художник Алексей Илькаев обозначил место приземления.

Проект, который разрабатывался в Перми, появился на главной улице Челябинска. По мнению Людмилы Денкевич куратора художника, после падения метеорита Челябинск - идеальное место для встречи с инопланетянами.

Арт-объект, а это привычное пермякам грустное лицо, Алексей Илькаев или «Sad Face» нарисовал в рамках персональной выставки «Арт-резиденция».

Однако инопланетянам придется поспешить. Учитывая российское лето, «знак парковки» пропадет очень скоро. Краска, которой выполнен объект, водорастворимая и смоется при первом дожде.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермский художник Алексей Илькаев привез «Смерть» в Екатеринбург.

ИСТОЧНИК KP.RU