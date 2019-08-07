2019-08-07T06:27:06+03:00
Общество

В Перми увеличилось количество жалоб на рекламу

Нарушения в рекламе финансовых услуг составляют порядка 40%
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Пермское УФАС проанализировало обращения граждан за 2019 год. Результаты показали, что пермяки стали больше жаловаться на ненадлежащую рекламу. Число обращений возросло в 2,5 раза. Из-за некачественной рекламы люди попадают в финансовую зависимость, влезают в долги.

Только за первое полугодие 2019 года было возбуждено 19 дел о нарушении законодательства о рекламе на рынке рекламы финансовых услуг. 12 компаниям выданы предписания о прекращении распространения ненадлежащей рекламы и недопустимости подобных действий в будущем.

На данный момент нарушений в рекламе финансовых услуг составляют около 40%.

- Некоторые компании рекламируют ипотеку без указания сведений о необходимости и стоимости страхования, некоторые –доходность от вложения денежных средств, при этом определить эффективность доходности такой деятельности из содержания рекламы не представляется возможным, что также является грубым нарушением действующего законодательства, также существуют случаи, когда ломбарды, не находятся в специальном реестре, а значит, не имеют права выдавать займы, - отметила начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Мария Герасимова. – Страдают от этих нарушений, в первую очередь, пермяки, которые не имеют возможности рассчитать всю сумму денежного займа, кредита или ипотеки и в результате оказываются в денежной кабале

ИСТОЧНИК KP.RU

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