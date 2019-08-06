2019-08-06T18:03:47+03:00
Происшествия

«Распространился едкий запах». В Березниках завод залил улицу аммиачным рассолом

Жители города пожаловались в прокуратуру
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В цехе Березниковского завода провели ремонтные работы. Фото: БСЗ.В цехе Березниковского завода провели ремонтные работы. Фото: БСЗ.
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Жители Березников обратились в прокуратуру с жалобой о том, что на улице Новосодовая было разлито большое количество неизвестной жидкости, из-за которой в воздухе распространился едкий запах.

Сотрудники Березниковской межрайонной природоохранной прокуратуры провели проверку и выяснили, что данное вещество на почву попало с территории АО «Березниковский содовый завод».

- Установлено, что при производстве плановых ремонтных работ технической емкости, предназначенной для накопления аммиачного рассола, произошел разлив смеси рассола и ливневых сточных вод на территорию производственной площадки предприятия и далее на проезжую часть улицы Новосодовая, - рассказали в прокуратуре.

Так как сточные воды имели едкий аммиачный запах, работники предприятия решили смыть их с заводской территории с помощью воды из пожарной машины. В результате площадь разлива сточных вод и загрязненной ими почвы значительно увеличились.

Материалы проверки направлены в Управление Росприроднадзора по Пермскому краю для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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