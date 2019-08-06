«Распространился едкий запах». В Березниках завод залил улицу аммиачным рассолом
Жители Березников обратились в прокуратуру с жалобой о том, что на улице Новосодовая было разлито большое количество неизвестной жидкости, из-за которой в воздухе распространился едкий запах.
Сотрудники Березниковской межрайонной природоохранной прокуратуры провели проверку и выяснили, что данное вещество на почву попало с территории АО «Березниковский содовый завод».
- Установлено, что при производстве плановых ремонтных работ технической емкости, предназначенной для накопления аммиачного рассола, произошел разлив смеси рассола и ливневых сточных вод на территорию производственной площадки предприятия и далее на проезжую часть улицы Новосодовая, - рассказали в прокуратуре.
Так как сточные воды имели едкий аммиачный запах, работники предприятия решили смыть их с заводской территории с помощью воды из пожарной машины. В результате площадь разлива сточных вод и загрязненной ими почвы значительно увеличились.
Материалы проверки направлены в Управление Росприроднадзора по Пермскому краю для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU