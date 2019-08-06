В Перми ликвидируют последствия урагана

СЕГОДНЯ 15:12 2019-08-06T15:12:39+03:00

Городские службы были заранее готовы к непогоде

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На краевую столицу снова обрушился ураган. По сообщению пресс-службы администрации города, все службы были готовы заранее и незамедлительно приступили к ликвидации последствий.

Еще 1 августа, после первого буйства стихии, глава Перми Дмитрий Самойлов ввел режим повышенной готовности. За 6 августа в единую диспетчерскую службу поступило 32 сообщения об упавших деревьях. Так, в Ленинском районе МУП «Горсвет» устраняет последствия на сетях наружного освещения, а подрядная компания «Дортехинжиниринг» распиливает и освобождает тротуары от упавших деревьев.

Для освобождения проезжей части уже распилены деревья по улице Чехова, 2, улице Мостовой, 17, на остановке «площадь Восстания», улице Крупской, 44. Ночью вывезут распиленные остатки.

К ликвидации последствий сильного ветра также подключились три оперативные бригады Пермской городской службы спасения.

ИСТОЧНИК KP.RU