Прокуратура Пермского края нашла нарушения в 5 детских лагерей

СЕГОДНЯ 14:55 2019-08-06T15:25:11+03:00

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Прокуратура Частинского района проверила 5 детских лагерей на территории района. В учреждениях не соблюдались правила безопасности.

Не на всех работников детских лагерей были утверждены штатные инструкции. В лагерь принимали детей без медицинских справок о состоянии здоровья несовершеннолетних. Кроме того, охранял детей технический персонал, который фактически не смог бы защитить детей.

Основываясь на результатах проверки, прокуратура района вынесла представление в адрес Управления образования администрации Частинского муниципального района.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закрыли опасный детский сад. Решением Дзержинского суда детский сад «Мое солнышко» закрыт из-за угрозы возникновения пожара. В дошкольном заведении провели проверку. Результаты показали, что находиться там опасно не только детям, но и взрослым. Сотрудники надзорных органов выявили многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU