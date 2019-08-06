2019-08-06T14:48:34+03:00
Происшествия

В Пермском крае с начала года под колесами машин погибли 52 лося

За последние дни июля и начало августа произошло 3 ДТП
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае с начала года зафиксировано 52 аварии с участием диких животных. За последние дни июля и начало августа под колеса автомобилей в Прикамье попали 3 лося.

В Нытвенском районе 26 июля полуторогодовалого лосенка сбил грузовик. В первые дни августа, 4 и 5, под колесами легковушек погибли еще два лося.

В министерстве природы Пермского края предупреждают о том, что в крае продолжается сезонная миграция лосей. Животные могут выбежать на дорогу. За сбитое животное предусмотрен серьезный штраф.

Кроме того, встреча с лосем может оказаться фатальной для автомобилиста.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми автомобиль "скорой" попал в ДТП, пострадали четверо медиков. В понедельник, 5 августа, реанимационная бригада спешила на вызов: в аварию попала беременная женщина. Автомобиль "скорой помощи" со включенным спецсигналом двигался по улице Лебедева. На перекрестке с улицей Братьев Вагановых спецмашина столкнулась с автомобилем Nissan X-Trail.

ИСТОЧНИК KP.RU

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