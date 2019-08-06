В Прикамье во всероссийской акции «Тест на ВИЧ» приняли участие более 700 человек

СЕГОДНЯ 13:57 2019-08-06T13:57:03+03:00

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Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019», проходила с 28 по 31 июля в Перми, Березниках, Кунгуре, Соликамске и Чайковском. Жители края за 15 минут в мобильном пункте могли узнать свой ВИЧ-статус. Обследование проводилось анонимно.

В акции приняли участи 714 человек. Результат 10 человек оказался положительным.

Все участники акции получили информацию о том, как не заразиться вирусом иммунодефицита человека, и что делать, если он выявлен

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае с начала года выявили более 1 800 ВИЧ-инфицированных. В краевом СПИД-центре подвели итоги количества ВИЧ-инфицированных в Пермском крае. Так, с начала года выявили 1832случая вируса иммунодефицита человека. Он зарегистрировал у 1062 мужчин и 770 женщин. Средний возраст ВИЧ-инфицированных составляет 36,5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU