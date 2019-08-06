2019-08-06T14:47:34+03:00
Общество

В пермском парке им. Горького начали устанавливать 300-метровую скамью

Арт-объект посвящен юбилею города
Лилия Абибулаева
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Фото: пресс-служба парка ГорькогоФото: пресс-служба парка Горького
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Самая необычная скамья не только города, но и России, появится в пермском парке им. Горького в октябре. Арт-объект «Скамья 300» посвящен юбилею Перми и будет создан из различных пород деревьев, произрастающих на территории Пермского края. Автором проекта стал известный пермский архитектор Евгений Жученко.

Дополнять архитектурный объект будут стенды с информацией о богатой и разнообразной природе Пермского края.

- Комфортная, креативная и общедоступная площадка «Скамья 300» станет прекрасным местом для встреч и отдыха жителей города, - уверены в парке Горького. - Такой необычный и уникальный арт-объект вызовет большой интерес у людей, а образовательная часть проекта позволит повысить интерес к природе Пермского края и вопросам экологии.

Напомним, ранее мы писали о том, что холмы на пермской эспланаде оградят забором

ИСТОЧНИК KP.RU

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