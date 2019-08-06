В Перми заработал центр приема граждан по вопросам расселения аварийного жилья

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-06T13:00:43+03:00

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Прием граждан, проживающих в аварийном жилье, с 6 августа будет производиться по адресу Екатерининская 63. Это будет единый центр по вопросам расселения, и теперь пермяки получат возможность получать консультацию, сдавать и получать документы в одном месте. До этого момента пермякам приходилось обращаться по двум адресам.

Специалисты по вопросам расселения аварийного жилья готовы принять пермяков в приемные дни: понедельник с 13:00-17:00, вторник, среда, четверг с 09:00-17:00, перерыв с 12:00-13:00

- Дополнительный плюс в том, что помещение расположено на первом этаже, не нужно будет подниматься, как сейчас, на третий этаж, будет место, где оставить детскую коляску. Следующий этап – внедрение электронной очереди, - сообщила начальник управления жилищных отношений Ирина Чиркова.

ИСТОЧНИК KP.RU