СЕГОДНЯ 12:48 2019-08-06T14:04:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Целый день 6 августа по всему Пермскому краю бушует страшный ветер. Последствия урагана видны по всему краю, но больше всего досталось Чайковскому. Там дерево упало на капот легковушки в тот момент, когда водитель был в салоне, но мужчине повезло - он остался жив.

- Упало дерево. В машине дедушка за рулем был, в рубашке родился! - написали пользователи соцсетей.

Жители Чайковского обеспокоены буйством стихии. По всему городу упавшие деревья рвут провода, ломают машины и преграждают дороги

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/724345" frameborder="0"></iframe> «Родился в рубашке». В Прикамье на машину, в которой находился мужчина, упало дерево.

Напомним, ранее мы писали о том, что сотрудники ГУ МЧС предупреждают о сохранении вероятности сильных дождей. Также на Прикамье может обрушиться штормовой ветер. Порывы могут достигать 25 м/с.Ветер может быть такой сильный, что существует вероятность падения деревьев и ветхих конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU