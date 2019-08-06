2019-08-06T14:04:55+03:00
Происшествия

«Родился в рубашке». В Прикамье на машину, в которой находился мужчина, упало дерево

Сообщение о ЧП появилось в социальных сетях [видео]
Лилия Абибулаева
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Фото: Подслушано ЧайковскийФото: Подслушано Чайковский
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Целый день 6 августа по всему Пермскому краю бушует страшный ветер. Последствия урагана видны по всему краю, но больше всего досталось Чайковскому. Там дерево упало на капот легковушки в тот момент, когда водитель был в салоне, но мужчине повезло - он остался жив.

- Упало дерево. В машине дедушка за рулем был, в рубашке родился! - написали пользователи соцсетей.

Жители Чайковского обеспокоены буйством стихии. По всему городу упавшие деревья рвут провода, ломают машины и преграждают дороги

«Родился в рубашке». В Прикамье на машину, в которой находился мужчина, упало дерево.

Напомним, ранее мы писали о том, что сотрудники ГУ МЧС предупреждают о сохранении вероятности сильных дождей. Также на Прикамье может обрушиться штормовой ветер. Порывы могут достигать 25 м/с.Ветер может быть такой сильный, что существует вероятность падения деревьев и ветхих конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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