«Родился в рубашке». В Прикамье на машину, в которой находился мужчина, упало дерево
Целый день 6 августа по всему Пермскому краю бушует страшный ветер. Последствия урагана видны по всему краю, но больше всего досталось Чайковскому. Там дерево упало на капот легковушки в тот момент, когда водитель был в салоне, но мужчине повезло - он остался жив.
- Упало дерево. В машине дедушка за рулем был, в рубашке родился! - написали пользователи соцсетей.
Жители Чайковского обеспокоены буйством стихии. По всему городу упавшие деревья рвут провода, ломают машины и преграждают дороги
«Родился в рубашке». В Прикамье на машину, в которой находился мужчина, упало дерево.
Напомним, ранее мы писали о том, что сотрудники ГУ МЧС предупреждают о сохранении вероятности сильных дождей. Также на Прикамье может обрушиться штормовой ветер. Порывы могут достигать 25 м/с.Ветер может быть такой сильный, что существует вероятность падения деревьев и ветхих конструкций.
ИСТОЧНИК KP.RU