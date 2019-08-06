2019-08-06T12:26:11+03:00
Происшествия

В Перми осудили мужчин, которые пытались взорвать банкомат

В сейфе банкомата находилось 9 миллионов рублей
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Жители Кабардино-Балкарии и Дагестана пытались ограбить банкомат в Индустриальном районе Перми. Мужчины продумали операции, распределили роли, но их плану не суждено было сбыться.

Надев маски и прихватив инструменты, злоумышленники проникли в офис банка. Пока один следил за обстановкой, второй - с помощью монтировки взломал наружную конструкцию банкомата. Через образовавшийся проем он вставил внутрь сейфовых частей трубки и запустил через них взрывоопасный газ.

Злоумышленников засекли по камерам. Сотрудники охраны включили звуковое оповещение, но это не помещало грабителям попытаться взорвать банкомат. Лишь после того, как их план окончательно пошел крахом, мужчины поспешили скрыться.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали злоумышленников. В случае доведения ими противоправных действий до конца ущерб составил бы более 9 миллионов рублей. Суд признал их виновными в совершении преступления. Один из них проведет в колонии общего режима 5 лет, его соучастник 6 лет. Кроме этого каждый из них должен заплатить штраф в размере 120 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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