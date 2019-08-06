2019-08-06T11:51:55+03:00
Происшествия

Житель Прикамья за ночь успел совершить два серьезных преступления

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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За одну ночь 30-летний житель Краснокамска успел и украсть сотовый телефон, и напасть на прохожего. С разницей в несколько часов в дежурную часть Краснокамска поступило два сообщения: об ограблении и о ножевом ранении.

Оказалось, что оба преступления совершил один человек. 4 августа 30-летний краснокамец похитил у прохожего сотовый телефон стоимостью 50 тысяч рублей. Через некоторое время злоумышленник завязал драку с прохожим. Мужчина сначала стал избивать местного жителя, а потом ударил его ножом.

Пострадавшего отправили в больницу с ножевым ранением грудной клетки слева и справа, колото-резанное ранение поясничной области и шеи.

Оперативники задержали злоумышленника. Им оказался 30-летний местный житель. В отношении него возбудили уголовные дела и водворили в изолятор временного содержания.

В настоящее время ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства, возможные соучастники преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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